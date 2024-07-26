Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü! İşte ele alınan konular

Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı için Viyentiyan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

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