26 Temmuz 2024, Cuma
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Putin Türkiye'ye ne zaman gelecek? Kremlin: Hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor
Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Diğer yandan Esad'ın Moskova ziyaretinin hemen ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Laos'ta bir araya geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.