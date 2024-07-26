26 Temmuz 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan memleketinde! Rizelilere müjdeyi verdi: Büyük bir cami yapmak istiyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'ye geldi. Başkan Erdoğan kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Erdoğan, Rize Güneysu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Pazar akşamına kadar Rize'deyiz. Burada konutlarla ilgili dağıtım gerekse atacağımız bazı adımları yerinde görelim istiyorum. Güneysu Hastanesi'nin inşaatını yerinde görelim istiyorum. Böylece süratle hem Güneysu hastanesi hem de Rize Şehir Hastanesi'nin çalışmalarını yerinde izleyerek bunları Rize'mize teslim edelim istiyorum. Benim hemşehirlerim kendilerine yakışanı yapar. Rize'mizde inşallah Rize merkezinde muhteşem bir camiyi inşa edelim istiyoruz." dedi.