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Hangi noktalarda petrol-doğalgaz aranıyor? Çıkarılan kaynaklar ihtiyacın ne kadarını karşılıyor?

Hangi noktalarda petrol-doğalgaz aranıyor? Çıkarılan kaynaklar ihtiyacın ne kadarını karşılıyor?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 26.07.2024 13:43
Türkiye hangi noktalarda petrol ve doğalgaz arıyor? Çıkarılan kaynaklar Türkiye ihtiyacının ne kadarını karşılıyor?  Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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