CHP taciz skandallarına neden sessiz? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: CHP "Amok Koşucusu" oldu!

Son dakika haberi... İstanbul'da 4 ilçede yaşananlar örtbas mı edilmek isteniyor? CHP taciz skandallarına neden sessiz? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin söylemleri tartışılıyor. Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 4 ilçede yaşananlar örtbas mı edilmek isteniyor? CHP taciz skandallarına neden sessiz? Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin söylemleri tartışılıyor. Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Türkgün Gazetesi Ankara temsilcisi Kadir Yıldız:

HALA KOLTUKTA OTURABİLİYOR OLMASI BÜYÜK BİR SORU İŞARETİ

CHP'nin içerisinde en son yaşanan taciz olaylarını örtbas etmeye çalışmaları aylardır gündemde kalan Canan Kaftancıoğlu gibi bir ismin yapıyor olması ve hala o koltukta oturuyor olması da büyük bir soru işareti. CHP'de nasıl bir ağırlığı var ki bütün kapılar sonuna kadar açılmış halde bulunuyor ona. Örtbas etmeye çalışıyor üzerini kapamaya çalışıyorlar. Her fırsatta adaletten haktan hukuktan ve şeffaflıktan bahseden Sayın Kılıçdaroğlu buradaki şeffaflığı biran önce ortaya çıkarmalı ve kamuoyunu aydınlatarak örtbas etmeye çalışan il başkanı hakkında da gereğini yapmalı.

CHP "AMOK KOŞUCUSU" OLDU

Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel:

CHP Amok Koşucusu. Amok koşucuları çılgınca ve böyle zemberekten boşalırcasına koşar ve en sonunda patlar ölür. Ama yani koşarken de her şeyi yıkar kimse tutamaz. O yüzden CHP son dönemde bir Amok Koşucusu oldu. Başkan Erdoğan'a muhalefet edeceğim, AK Parti'ye muhalefet edeceğim derken birçok siyaseten kabul edilemeyecek bir sürü pot kırılıyor. Onu da geçtim bu ülkenin kutsalları siyasete alet ediliyor.

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