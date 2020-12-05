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Yine CHP yine taciz tecavüz! Sözleri kan dondurdu

her gün yeni bir taciz iddiası gündeme geliyor. , Ümraniye, Avcılar ve Esenler’in teşkilatlarındaki taciz olaylarını ardından CHP Başkanlığı’nda da bir kadına taciz edildiği iddia edildi. Genç kadının sözleri kan dondurdu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Yine CHP yine taciz tecavüz! Sözleri kan dondurdu

Cumhuriyet Halk Partisi () her gün yeni bir taciz iddiası gündeme geliyor. CHP , Ümraniye, Avcılar ve Esenler'in teşkilatlarındaki taciz olaylarını ardından CHP Başkanlığı'nda da bir kadına taciz edildiği iddia edildi. Mağdur genç kadın yaşadıklarını bir televizyon kanalına anlattı.

"KÖTÜ GÖZLE BAKMAYA BAŞLADI"
Genç kadın cezaevindeki eşinden tehdit aldığını CHP Kadın Kolları'na iletince ilçeye davet edildiğini, burada CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P. ile tanıştırıldığını ifade etti. Genç kadın, "A. Abla ile ben odasına girdik. 'Senin için elimden geleni yapacağım' dedi. Numaramı kendisine verdim, o da bana telefon numarasını verdi. Benim başımdan bir sıkıntı geçti. Ben onu anlatınca bu sefer onu koz mu bildi kendine bilemiyorum. Bunu kullanmaya başladı. Kötü gözle bakmaya başladı" dedi.

"ZORLA ÖPMEYE KALKTI"
Genç kadın birisiyle ilişkiye girdiğini ve hamile kaldığını bunu CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P.'ye anlattığını, kendisine kürtaj olması için ilçe başkanının yardımcı olduğunu, kürtaj olduktan sonra yanına gittiğini anlattı: "Gazi Hastanesi'nde onun yardımıyla kürtaj oldum. Kısa bir süre sonra iş için beni Gazideki emlakçı ofisine çağırdı. O gün ilk yaklaşımında orada bulundu. Zorla beni öpmeye kalktı ve öptü de. Zorla öptü. Ben biraz sert davranınca, rengi değişti. Bence o gün beni oraya planlı çağırmıştı. Sahip olmak için çağırmıştı. Ben ona baba diye hitap ediyordum. Geceleri son dönemde bana 'aşkım' diye yazmaya başlamıştı."

DARP EDİP TEHDİTTE BULUNDU
Genç kadının yaşananları anlatmasından korktuğu için M.P bir süre sonra genç kadını tehdit etmeye başladı. Hatta bir parti toplantısında rastladığında konuşur korkusuyla kendisini darp ettiğini iddia eden genç kadın, "Beni parti toplantısında itti ve çenemi sıktı" dedi.

PARAYLA SUSMAMI SAĞLAMAYA ÇALIŞTI
Genç kadın CHP Sultangazi İlçe Başkanı M.P'nin susması için bir aracıyla Küçükköy'de kendisine 2 bin 500 lira para getirdiğini ayrıca eşiyle birlikte bir kafede kendisiyle buluşup konuşmak istediğini beyan ettiğini ileri sürdü. Mağdur kadın, "Kafeye gittiğimde Gazi'den 10-15 kişilik adamlarını yollayıp üstüme saldı. Telefon açtım, şu an gitmezseniz 155'i arayacağım deyince kaçtılar" diyerek böylece kurtulduğunu ifade etti.

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