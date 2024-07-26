Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor? Döner için son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek

Almanya'da Türk döneri tartışması büyüyor. Almanya Türk dönerini sahipleniyor. Türkiye ise haklı olarak döner bizim diyor. Dönerde son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek. Tabi bu tartışmaların döner fiyatlarını artırması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.

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