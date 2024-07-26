26 Temmuz 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor? Döner için son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek
Almanya'da Türk döneri tartışması büyüyor. Almanya Türk dönerini sahipleniyor. Türkiye ise haklı olarak döner bizim diyor. Dönerde son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek. Tabi bu tartışmaların döner fiyatlarını artırması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.