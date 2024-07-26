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Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor? Döner için son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek

Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor? Döner için son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:23
Almanya'da Türk döneri tartışması büyüyor. Almanya Türk dönerini sahipleniyor. Türkiye ise haklı olarak döner bizim diyor. Dönerde son kararı Avrupa Birliği Komisyonu verecek. Tabi bu tartışmaların döner fiyatlarını artırması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor?
Türk dönerini Almanya neden sahipleniyor?
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