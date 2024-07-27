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2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail'i anons etmedi!

2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail'i anons etmedi!

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Giriş: 27.07.2024 01:28
Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla beklenen 2024 Olimpiyatları'nın geçiş töreni yapıldı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, tören boyunca tüm ülkeleri detaylı bir şekilde tanıttı ancak sıra 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı.
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