27 Temmuz 2024, Cumartesi
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2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek: TRT spikeri Cüneyt Kıran işgalci İsrail'i anons etmedi!
Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla beklenen 2024 Olimpiyatları'nın geçiş töreni yapıldı. TRT spikeri Cüneyt Kıran, tören boyunca tüm ülkeleri detaylı bir şekilde tanıttı ancak sıra 7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan terör devleti İsrail'e gelince sessiz kaldı.