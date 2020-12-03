Parti içerisinde patlak veren taciz ve tecavüz skandallarına karşı CHP yönetimi sessiz kaldı





AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: Bir topluluğun içerisinde bir kişinin yaptığı, o topluluğa mal edilmemeli. Ancak gece-gündüz "kadın hakları" derken partilerindeki tacizcinin yaptıklarını örtbas etmek için hayal ürünü iddialarla gündem değiştirmek isteyen bir parti olan CHP için ne demeli?