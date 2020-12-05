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Özel Haber | İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

’deki taciz skandallarına CHP’li kadınlar, STK'lar, medya tepki göstermedi. CHP Genel Başkanı kadın hakları toplantısında partideki tacizlere değinmedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden sessiz? Tacizi kimler, neden perdeliyor? CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Akıllarda oluşan soruları yazarı ve Takvim yazarı cevapladı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Özel Haber | İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İşte Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç'un açıklamaları:

"CHP'de yaşanan taciz olaylarını artık takip edemiyoruz. Her gün bir yenisi maalesef ortaya çıkıyor.

Özel Haber | İstanbul CHP teşkilatındaki skandallar kapatılmaya mı çalışılıyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı ÖZEL HABER | İSTANBUL CHP TEŞKİLATINDAKİ SKANDALLAR KAPATILMAYA MI ÇALIŞILIYOR? UZMAN İSİMLER A HABER’DE YORUMLADI

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarının sayısı artıyor bunu takip etmek kolay da olmuyor. Ancak böyle bir durum ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda konuşmaması dikkat çekici elbette.

Partiyle ilgili bu tür hususlar ortaya çıktığında Kemal Kılıçdaroğlu hep susmayı tercih ediyor. Topu başka yerlere atmayı tercih ediyor. CHP'de böyle bir durum söz konusu inceleyecek olursanız. Aslında CHP'li kadınların bu konuda çok sessiz kaldığını görüyoruz. Canan Kaftancıoğlu bırakın mağdurların yanında durmayı konuların üstünü kapatan bir tavır takınıyor. 'Onları düşünüyoruz üstlerini gitmiyoruz.' gibi garip cümleler kullandı.

Ama geçmişle karşılaştırdığınızda büyük bir çelişki ortaya çıkıyor. "Ensar Vakfı'ında" yaşanan korkunç bir olayı tüm vakfa yıkmaya çalıştılar. Bütün olayı AK Parti'ye hatta tamamen muhafazakar cenaha atfetmeye çalıştılar. O zaman "Ensar" kapatılsın yazıyordu. Biz de şimdi "CHP kapatılsın mı?" diyeceğiz. CHP'de büyük bir skandal yaşanırken bir sessizlik hakim."

İşte Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:

"30 yıldan beri CHP'yi takip eden bir gazeteci olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimindeki CHP savrulmuş durumda. Bir bakıyoruz FETÖ ve PKK ile ilişkiler sonra bir bakıyoruz taciz olayları ortaya çıkıyor ve bu tacizler devam ediyor.

Gerçekten hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi CHP Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline geldi ve bir muhalefet krizine yol açtı.

Taciz olayları sürerken aynı parti içerisinde PKK ile ilgili olaylar var, Anayasa olayı ile ilgili tartışmalar bitmedi. Türkiye'yi Avrupa ve ABD'ye şikayetlerin sonu gelmedi. Yani bakıyoruz gayri milli ne kadar büyük hareket varsa bunun içinde CHP var. CHP ana muhalefet olma özelliğini de kaybetmiş durumda. Bu kadar olayın bir parti içerisinde yaşanması bu partinin yönetilemediğini gösteriyor. CHP pusulasını kaybetmiş bir gemidir.

Son olaylara baktığımız zaman büyük bir sıkışma içerisindeler. Bu olayın üstünü örtme, gizleme hareketi içerisindeler. Bunları görüyoruz. Her konuda konuşan ve yazan Canan Kaftancıoğlu bu olayı gizlenmenin peşinde…"

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