Taciz olayları sürerken aynı parti içerisinde PKK ile ilgili olaylar var, Anayasa olayı ile ilgili tartışmalar bitmedi. Türkiye'yi Avrupa ve ABD'ye şikayetlerin sonu gelmedi. Yani bakıyoruz gayri milli ne kadar büyük hareket varsa bunun içinde CHP var. CHP ana muhalefet olma özelliğini de kaybetmiş durumda. Bu kadar olayın bir parti içerisinde yaşanması bu partinin yönetilemediğini gösteriyor. CHP pusulasını kaybetmiş bir gemidir.