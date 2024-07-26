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Karadeniz'de sondaj ne zaman başlayacak? Rize açıklarında doğalgaz ve petrol sondajı yapılacak

Karadeniz'de sondaj ne zaman başlayacak? Rize açıklarında doğalgaz ve petrol sondajı yapılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 16:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rize açıklarında yeni bir doğal gaz lokasyonu keşfedildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Selman Kutlu bölgedeki çalışmaları konuğu jeofizik mühendisi Prof. Dr. Nazif Maden ile konuştu.
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