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Gramaj hilesine 114 bin TL ceza! Gramaj hilesi nasıl yapılıyor? A Haber canlı yayınında tespit edildi! Aydın Ağaoğlu vatandaşları uyardı

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 14:00
Güncelleme:03.02.2021 14:12
Artık firmalar gramaj hilesi yapamayacak. Gramaj hilesine ağır para cezaları kesilecek. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında gramaj tespiti yaptı. Ağaoğlu, vatandaşlara gördükleri anormal durumlarda şikayette bulunmalarını söyledi.

Artık firmalar gramaj hilesi yapamayacak. Gramaj hilesine ağır para cezaları kesilecek. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında gramaj tespiti yaptı.

Ağaoğlu, vatandaşlara gördükleri anormal durumlarda şikayette bulunmalarını söyledi.

GRAMAJ HİLESİ NASIL YAPILIYOR?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Beyaz peyniri bir kilo diye alıyorum. Bakın yazan 900 gram, 800 gram…Bu aslında gizli zam. Burada Ticaret Bakanlığı ceza uygular. Bu ara gramajları çok dikkat çekici şekilde yazmadıkları taktirde aldatıcı yanıltıcı ilan kapsamına girer ve Ticaret Bakanlığı 114 bin 500 TL'ye varan cezalar uygulayabilir." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, "Bu uygulama haksız fiyat artışı şikayet bildirimi mobil uygulaması herkes akıllı telefonuna ücretsiz olarak bunu indirdiği taktirde kendisi de gördüğü anormallikleri fotoğraflayıp videolarını çekip bir tuşla gönderebilirler." dedi.

Son Dakika: Gramaj hilesi aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı! 11-114 bin TL ceza kesilecek SON DAKİKA: GRAMAJ HİLESİ ALDATICI TİCARİ UYGULAMA KAPSAMINA ALINDI! 11-114 BİN TL CEZA KESİLECEK
Son dakika: Gramaj hilesine ağır ceza! SON DAKİKA: GRAMAJ HİLESİNE AĞIR CEZA!
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