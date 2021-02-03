Artık firmalar gramaj hilesi yapamayacak. Gramaj hilesine ağır para cezaları kesilecek. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında gramaj tespiti yaptı. Ağaoğlu, vatandaşlara gördükleri anormal durumlarda şikayette bulunmalarını söyledi.

Artık firmalar gramaj hilesi yapamayacak. Gramaj hilesine ağır para cezaları kesilecek. A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu canlı yayında gramaj tespiti yaptı.

Ağaoğlu, vatandaşlara gördükleri anormal durumlarda şikayette bulunmalarını söyledi.

GRAMAJ HİLESİ NASIL YAPILIYOR?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Beyaz peyniri bir kilo diye alıyorum. Bakın yazan 900 gram, 800 gram…Bu aslında gizli zam. Burada Ticaret Bakanlığı ceza uygular. Bu ara gramajları çok dikkat çekici şekilde yazmadıkları taktirde aldatıcı yanıltıcı ilan kapsamına girer ve Ticaret Bakanlığı 114 bin 500 TL'ye varan cezalar uygulayabilir." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Ağaoğlu, "Bu uygulama haksız fiyat artışı şikayet bildirimi mobil uygulaması herkes akıllı telefonuna ücretsiz olarak bunu indirdiği taktirde kendisi de gördüğü anormallikleri fotoğraflayıp videolarını çekip bir tuşla gönderebilirler." dedi.