10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 22:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği!
Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği!
3 market arasında fiyat uçurumu!
3 market arasında fiyat uçurumu!
Altında yükseliş başladı mı?
Altında yükseliş başladı mı?
Kimler emlak vergisi ödemez?
Kimler emlak vergisi ödemez?
Kamuda tasarruf nasıl uygulanacak?
Kamuda tasarruf nasıl uygulanacak?
İşsizlik mart ayında geriledi
İşsizlik mart ayında geriledi
Kamuda tasarruf paketi pazartesi...
Kamuda tasarruf paketi pazartesi...
Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı
Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
THY’nin ünlü teknik direktör ile reklam filmi gurulandırdı!
THY'nin ünlü teknik direktör ile reklam filmi gurulandırdı!
Türkiye gri listeden çıkıyor mu?
Türkiye gri listeden çıkıyor mu?
2024 enflasyon tahmini açıklandı!
2024 enflasyon tahmini açıklandı!
Daha Fazla Video Göster