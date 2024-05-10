10 Mayıs 2024, Cuma
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Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Bakan Göktaş duyurdu: O tarihte hesaplarda...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi. İşte detaylar...