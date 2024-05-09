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Türkiye gri listeden çıkıyor mu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 12:39
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ülkelerin kara para ve suç gelirlerinin aklanmasını ölçen kuruluş mali eylem görev gücü grubu gri listesinden çıkacağını açıkladı. Peki Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun uzmanına sordu. Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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