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İşsizlik mart ayında geriledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 11:13
İşsizlik oranları Mart 2024 döneminde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. İşsizlik şubat ayına göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.
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