İşsizlik mart ayında geriledi

İşsizlik oranları Mart 2024 döneminde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. İşsizlik şubat ayına göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu.

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