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Videolar Ekonomi Videoları 9 Mayıs 2024 piyasalarda son durum! Borsa günü yükselişle tamamladı

9 Mayıs 2024 piyasalarda son durum! Borsa günü yükselişle tamamladı

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Giriş: 09.05.2024 19:17
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.268,58 puandan tamamladı.
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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
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