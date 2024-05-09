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2024 enflasyon tahmini açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini...

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 11:39
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından yapılıyor. Karahan yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 38 olarak duyururken, tahminin yüzde 2 artırıldığını ifade etti. Enflasyonda kalıcı bozulmaya izin verilmeyeceğini söyleyen Karahan, cari işlemler dengesinde düzelmenin olacağının da altını çizdi.
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