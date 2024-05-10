10 Mayıs 2024, Cuma
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Kamuda tasarruf paketi pazartesi günü açıklanacak! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Yeni ATM merkezi "TAM" tanıtım programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek tasarruf istediklerinin altını çizerken ekonomide programın çalıştığını vurguladı. Şimşek tasarruf paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyururken vergilerde bir artış olmayacağını belirtti.