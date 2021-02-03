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Son Dakika: Gramaj hilesi aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı! 11-114 bin TL ceza kesilecek

Son dakika haberine göre... hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar 'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Son Dakika: Gramaj hilesi aldatıcı ticari uygulama kapsamına alındı! 11-114 bin TL ceza kesilecek

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 'de yayımlandı.

Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan,

hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

Böylece, hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

GRAMAJ HİLESİ VE ETİKET TALEBİ

Firmaların yeni gramaj hilesi ile marketten alınan pek çok ürün artık yükte hafif ama pahada ağır. Bu durumda tüketici yasal yollara başvurabilir, firmanın yeni gramajına göre etiket belirlemesini talep edebilir.

Firmaların tüketicilerin farkında olmadan yaptıkları hileler, daha düşük gramajdaki ürünü fazla paralar ödeyerek almanıza sebep oluyor.

Bu noktada tespit ettiğiniz ürünün üretici firmasını şikayet edebilirsiniz. Firma, gramajı azalttığı halde, etiketi yeni gramaja göre yenilemezse burada yapılmış demektir ve cezası vardır, yasal yollara başvurulmalıdır

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