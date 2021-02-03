GRAMAJ HİLESİ VE ETİKET TALEBİ

Firmaların yeni gramaj hilesi ile marketten alınan pek çok ürün artık yükte hafif ama pahada ağır. Bu durumda tüketici yasal yollara başvurabilir, firmanın yeni gramajına göre etiket belirlemesini talep edebilir.