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Altında yükseliş başladı mı? Altı fiyatları nereye gider?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 17:12
Altın fiyatlarında yükseliş başladı. rekor gelir mi? Altının seyrini ne etkiliyor? Yatırımcılar hangi adımları atmalı? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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