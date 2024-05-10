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Kimler emlak vergisi ödemez?

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Giriş: 10.05.2024 11:48
2024 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödemesi için zaman geldi. Peki emlak vergisi ödememenin şartları nelerdir? Kimler emlak vergisi ödemez? Emlak vergisi ödememek için nereye başvurulacak? A Haber muhabiri Vedat Sezer uzmanına sordu.
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Kimler emlak vergisi ödemez?
Kimler emlak vergisi ödemez?
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