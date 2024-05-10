Kamuda tasarruf nasıl uygulanacak? Piyasalar enflasyon raporunu nasıl karşıladı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Piyasalar haftayı nasıl kapatıyor? Piyasalar enflasyon raporunu nasıl karşıladı? Yabancı girişi devam ediyor mu? Altın ve borsada beklentiler ne? Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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