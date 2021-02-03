Son dakika: Gramaj hilesine ağır ceza!

Son dakika haberi... Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek." ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek." ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirdi.