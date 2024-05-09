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THY'den ünlü teknik direktör Mourinho'lu reklam filmi: 'Avrupa'nın en iyi hava yolu'

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Giriş: 09.05.2024 13:49
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk Hava Yolları, (THY)  ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için bir reklam filmi çekti. THY'nin yayınladığı reklam filminde Mourinho'nun canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izlediği anlar yer alıyor. Değerlendirmede bulunan dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu belirtti ve 'Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur' şeklinde konuştu. Öte yandan THY'nin yayınladığı Nisan ayı verilerine göre ay içerisinde  milyon yolcuya hizmet verildiği ve yolcu sayısında rekora doğru gidildiği görüldü.
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