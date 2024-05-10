3 market arasında fiyat uçurumu! Aynı markaya ait 2 litre zeytinyağı fiyatı arasında uçurum var

Marketler arasındaki fiyat uçurumu tepki çekmeye devam ediyor. Aynı marka zeytinyağının 3 farklı market arasındaki fiyat farkı 250 TL’yi buluyor. Öte yandan fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sert tedbirler getiren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu'nda kabul edildi. İşte önemli haberlerin detayları…

2 LT RİVİERA ZEYTİNYAĞI

A MARKET: 449,95 TL, KAMPANYALI FİYATI 399 TL

B MARKET : 593, 95 TL

C MARKET: 644, 95 TL

10 MAYIS 2024 / SAAT: 13.05

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA AĞIR CEZA

- FAHİŞ FİYATIN CEZASI 100 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLECEK

- STOKÇULUĞUN CEZASI 1 MİLYON LİRADAN 12 MİLYON LİRAYA ÇIKARILACAK

- STOKÇULUKTAN 3 KEZ CEZA ALAN İŞLETMEYE 6 GÜNE KADAR KAPATMA CEZASI

- REKLAM KURULU ALDATICI REKLAMLARA ERİŞİM ENGELİ KARARI VEREBİLECEK