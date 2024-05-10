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Türkiye sıcak hava balonculuğunda zirvede! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 10:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün sıcak hava balonlarında güvenli uçuşa yönelik yaptığı çalışmalar sayesinde balon uçuşlarının yoğunlaştığı 2011 yılından 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 310 bin 301 balon uçuşu ile 5 milyon 863 bin 176 yerli-yabancı yolcunun uçurulduğunu söyledi.
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