Koronavirüsün en fazla can kaybına neden olduğu İtalya'dan umutlandıran haber! Türk vatandaşı A Haber'e son durumu anlattı |Video

Koronavirüs (Covid-19) salgınının en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'dan umutlandıran haber geldi. İtalya'da yaşayan Türk vatandaşı sosyal proje çalışanı Hazal Karabaş, vaka sayılarının oranından azalma olduğunu belirtti. A Haber canlı yayınına bağlanan Karabaş, “Yeni vaka sayılarında çok büyük bir düşüş oldu. Bu hafta çok daha iyi rakamlar elde edildi. Geçen hafta yeni vaka sayıları yüzde 13 civarındayken şu anda yüzde 11-12 arasında oynuyor. Bu bizim için gerçekten umut verici faktör. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Karabaş, her yaştan insanın bu hastalığı atlatabildiğini de belirtti.