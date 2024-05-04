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ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerilim! ABD Rus uçaklarını engelledi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.05.2024 13:55
ABD ve Rus savaş uçakları Alaska yakınlarında karşı karşıya geldi. Bering Boğazı üzerinde tam 11 saat boyunca uçuş yapan nükleer bomba taşıyan Rus uçakları ABD F-16'ları tarafından engelleme yapıldı. O anlar Rus pilotları tarafından kaydedildi.
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