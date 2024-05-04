ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerilim! ABD Rus uçaklarını engelledi

ABD ve Rus savaş uçakları Alaska yakınlarında karşı karşıya geldi. Bering Boğazı üzerinde tam 11 saat boyunca uçuş yapan nükleer bomba taşıyan Rus uçakları ABD F-16'ları tarafından engelleme yapıldı. O anlar Rus pilotları tarafından kaydedildi.

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