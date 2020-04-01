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01.04.2020

Koronavirüs ile mücadelede Yalnız bırakılan İtalya AB bayrağını indirdi! Fabio Rampelli'den İlginç mesaj... | Video

Avrupa Birliği yıllardır dünyaya "güçlü birlik mesajı" verdi. Ancak koronavirüs salgını (Covid-19) Avrupa Birliğini adeta parçaladı. İtalya ve İspanya gibi Avrupalı ülkeler diğer üye devletler tarafından kaderine terk edildi. Bu duruma İtalyan Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli'den İlginç bir tepki geldi. Makamında bulunan AB Bayrağını kaldırıp İtalya bayrağını asan Rampelli, "Belki sonra görüşürüz! Belki" mesajı verdi.

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