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Kamyon öğrencilerin arasına daldı! Facia kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.05.2024 11:09
Kırgızistan'da bir faciaya yaşandı. Manas Destanı okuma etkinliği sırasında öğrencilerin arasına kamyon daldı. Olayda 29 öğrenci yaralandı. 7'sinin ise durumu ağır. Park halindeki kamyonun el freninin çekilmediği iddia edildi.
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