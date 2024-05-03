Mescid-i Aksa'da cuma namazı! Filistinliler kısıtlamaya rağmen bir arada

İsrail ordusu Gazze'ye 7 aydır sürdürdüğü saldırılarına devam ederken her cuma olduğu gibi bu cuma namazında da Kudüs'te gergin bir bekleyiş hakim. Diğer yandan Kahire'de olası bir ateşkesle ilgili görüşmeler sürüyor. Son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber’de anlattı.

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