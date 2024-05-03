Avrupa’ya giden 51 bin mülteci çocuk kayıp! 51 bin çocuk nerede?

Son dönemde artan düzensiz göçle mücadele etmeye çalışan Avrupa'da kayıp çocuk skandalı yaşanıyor. Araştırmacı gazetecilik projesi "Lost ın Europe" tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Avrupa'da 2021 ile 2023 yılları arasında 51 binden fazla refakatsiz çocuk göçmen kayboldu.

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