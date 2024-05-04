04 Mayıs 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Halklar Filistin'le yönetim İsrail'le! Batı'da 'özgürlüğe' ters kelepçe | A Haber ABD'de eylemlerin merkezinde
Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'de ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerden Gazze'ye destek veren eylemler başlatıldı. Haftalardır çeşitli üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrencilere yönelik protestoları durdurma ve tutuklamalar yapılmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında AA New York kıdemli muhabiri Mücahit Oktay Batı'daki son durumu aktardı. İşte detaylar...