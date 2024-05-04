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Halklar Filistin'le yönetim İsrail'le! Batı'da 'özgürlüğe' ters kelepçe | A Haber ABD'de eylemlerin merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 00:35
Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarına karşı ABD'de ve dünyanın çeşitli yerlerindeki üniversitelerden Gazze'ye destek veren eylemler başlatıldı. Haftalardır çeşitli üniversitelerde eylemlerini sürdüren öğrencilere yönelik protestoları durdurma ve tutuklamalar yapılmaya devam ediyor. A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında AA New York kıdemli muhabiri Mücahit Oktay Batı'daki son durumu aktardı. İşte detaylar...
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