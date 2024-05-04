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İsrail'in ABD'ye İhaneti: USS Liberty

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 16:49
Güncelleme:04.05.2024 16:49
Belki de 21. yüzyılın en sarsılmaz müttefikliği ABD ile İsrail arasında. Tüm dünya bunu böyle bilse de bu dostluğun temelinde ihanet yatıyor. Peki, Washıngton-Tel Aviv ilişkileri bugünkü halini nasıl aldı? Amerikan Casus Gemisi USS Liberty, İsrail tarafından nasıl vuruldu? Dış Haberler Editörü Alp Miraç Dilek "Aslında Ne Olduğunu" kaleme aldı.
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