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25.03.2020

İtalya belediye başkanlarından halka koronavirüs tepkisi videosu! "Will Smith değilsiniz!" |Video

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Ülkede salgın Çin'in de ötesine geçerek feci bir duruma dönüştü. İtalyan belediye başkanları da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden halklarına video çekerek tepki gösterdi. Bir belediye başkanı, "Bu bir film değil, 'Ben Efsaneyim' filmindeki 'Will Smith' değilsiniz" diyerek vatandaşlarına sert çıktı.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) Avrupa'da en çok İtalya'yı etkiledi. Ülkede salgın Çin'in de ötesine geçerek feci bir duruma dönüştü. İtalyan belediye başkanları da tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden halklarına video çekerek tepki gösterdi. Bir belediye başkanı, "Bu bir film değil, 'Ben Efsaneyim' filmindeki 'Will Smith' değilsiniz" diyerek vatandaşlarına sert çıktı.

"BEN EFSANEYİM" FİLMİ

"Ben Efsaneyim", Francis Lawrence'ın yönettiği ve başrolünde Will Smith'in yer aldığı 2007 ABD yapımı kıyamet sonrası bilimkurgu filmidir. Smith, yeryüzünde insan yapımı virüsten etkilenmeden, hayatta kalan tek insan olduğunu düşünen askeri canlandırır ve hayatta kalmaya çalışır.

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