Son dakika: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den AB'ye rest: Bundan sonra... | İtalya'da corona virüsten kaç kişi öldü | VİDEO

Son dakika... Avrupa corona virüs (Covid-19) ile boğuşuyor. Ölümcül virüs ile İtalya, İspanya ve Fransa ağır yara alırken AB'den de çatırdama sesleri geliyor. Dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB yardımının ülkeye ulaştırılmamasını sert sözlerle eleştirdi ve "Böyle devam ederse başımızın çaresine kendimiz bakarız" dedi. Bu haber sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Covid-19 salgınının Euro Belgesi'ndeki yıkıcı etkilerine karşı kullanılmak amacıyla Avrupa Birliği liderlerinin üzerinde çalıştığı ve "corona tahvili" adı verilen tahvil çıkarılarak, yeni kaynak yaratma düşüncesine karşı olduklarını açıkladı. Öte yandan dünya genelinde virüs bulaşanların sayısı 500 bini aştı. İtalya'daki can kaybı son 24 saatte 662 artarak 8 bin 165 oldu. Habere ilişkin tüm detayları İtalya'nın başkenti Roma'dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.