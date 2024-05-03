Gece gündüze dönüştü! Eyfel Kulesi’ne yıldırım düştü

Fransa'nın simgelerinden Eyfel Kulesi'ne yıldırım düştü. O saniyelerde kameralar kayıttaydı. O anlarda gece 1 saniyeliğine gündüze dönüyor ve yıldırım kulenin paratonerine çarpıyor. Tarihi adresten olumsuz bir ihbar yapılmadı ancak ülkenin başkenti Paris'te meydana gelen fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var.

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