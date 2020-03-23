İtalya neden salgını durduramıyor? İtalyan gazeteci Nico Delvecchio'den koronavirüs itirafı: Daha hızlı hareket etmeleri gerekiyordu |Video

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa ülkelerinin içinde en fazla İtalya'yı vurdu. İtalya son belirlemelere göre Çin'i de geride bırakarak dünyada virüsten en çok etkilenen ülke oldu. İtalyan Gazeteci Nico Delvecchio, İtalya'nın neden salgını durduramadığını A Haber canlı yayınına bağlanıp anlattı. İtalyan gazetecinin itirafları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa ülkelerinin içinde en fazla İtalya'yı vurdu. İtalya son belirlemelere göre Çin'i de geride bırakarak dünyada virüsten en çok etkilenen ülke oldu. İtalyan Gazeteci Nico Delvecchio, İtalya'nın neden salgını durduramadığını A Haber canlı yayınına bağlanıp anlattı. İtalyan gazetecinin itirafları yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

GEÇ KALINDI

Delvecchio, İtalya'nın karantina konusunda çok geç adım attığını belirterek, "Bence burada hatalardan bir tanesi, buradaki yönetimdi. İlk vaka 21 Şubat'ta kayda geçti. Ama ülkedeki karantina 8 Mart'ta geldi. Çok geç davranıldı. İlk vakalardan sonra hayat devam etti hiçbir şey olmamış gibi. Genel bir karantina durumu yaşanmadı, üniversiteler okullar kapandı her şey açık kaldı. Bu geç kalma durumu problemleri büyüttü" dedi.

DAHA HIZLI HAREKET ETMESİ GEREKİYORDU

İtalyan gazeteci Avrupa ülkelerinin virüse karşı geç hareket ettiğini vurgulayarak, "İtalya daha hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Avrupa'daki tüm hükümetler bu durumu öngöremedi hazırlıksız yakalandı. Avrupa Birliği hızlı hareket edemedi. Geç de olsa harekete geçtiler ama daha hızlı hareket etmeleri gerekiyordu." ifadelerini kullandı.