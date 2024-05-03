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Çin Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderdi

İHA
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Giriş: 03.05.2024 16:01
Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere Chang'e-6 keşif aracını uzaya gönderdi. Çin, 2019’da Chang'e-4 misyonu çerçevesinde ayın karanlık yüzüne inen ilk ve tek ülke olmuştu.
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