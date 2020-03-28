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İtalya için korkutan koronavirüs açıklaması 'daha kötüsü' görülmedi |Video
Yeni tip koronavirüsünde ölüm rakamlarına bakıldığın ilk sırada yer alan İtalya için korkutan açıklama geldi. İlk vakanın görüldüğü 21 Şubat tarihinden bugüne 10 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da uzmanlar henüz daha salgında en üst seviyeye ulaşmadıklarını önümüzdeki günlerde daha kötü sonuçların ortaya çıkacağını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yüzde 95'nin 65 yaş ve üzeri kişiler olduğu ifade edildi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı son dakika gelişmelerinin detaylarını Roma'dan canlı yayında aktardı.
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