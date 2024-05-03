Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

Amerika Birleşik Devletleri'nde infiale yol açan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı. Uzmanlar "Ölüm nedeni: Fazla spor" dedi. Ve kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu koşu bandında zorlayan kişi babasından başkası değildi. Gerekçesiyse oğlunun kilolu olduğunu düşünmesiydi.

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