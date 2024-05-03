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Babadan öldüren inat! Zorla yaptırdığı spor çocuğunun sonu oldu | Koşu bandı cinayeti kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.05.2024 19:25
Amerika Birleşik Devletleri'nde infiale yol açan bir olay yaşandı. 6 yaşındaki bir çocuğun ölümünde sır perdesi aralandı. Uzmanlar "Ölüm nedeni: Fazla spor" dedi. Ve kan donduran bir gerçek daha ortaya çıktı. Onu koşu bandında zorlayan kişi babasından başkası değildi. Gerekçesiyse oğlunun kilolu olduğunu düşünmesiydi.
Babadan öldüren inat! Çocuğunun sonu oldu BABADAN ÖLDÜREN İNAT! ÇOCUĞUNUN SONU OLDU

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Babadan öldüren inat! Çocuğunun sonu oldu
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