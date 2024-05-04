Gazzeli çocuklar açlıktan ölüyor! İsrail’in bir başka silahı açlık

Gazze'deki soykırımın bedelini en çok çocuklar ödüyor. Hayatta kalabilenler açlıktan ölmemeye çalışıyor. Çünkü anne ve babaları artık hayatta değil. İşgalci İsrail ordusu ise, Gazze'ye yardım TIR'larının girişini engelliyor. Özellikle Refah kentindeki çocuklar hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden bir kap alabilmek için kuyrukta uzun süre bekliyor.

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