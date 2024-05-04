Pakistan’dan otobüs vadiye uçtu: 20 ölü! Yaralıların tedavisi sürüyor

Pakistan'da bir kez daha katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bu kez yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer otobüste kaç kişinin bulunduğunu henüz açıklamadı.

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