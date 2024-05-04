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Pakistan’dan otobüs vadiye uçtu: 20 ölü! Yaralıların tedavisi sürüyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 04.05.2024 10:25
Pakistan'da bir kez daha katliam gibi bir kaza meydana geldi. Bu kez yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yetkililer otobüste kaç kişinin bulunduğunu henüz açıklamadı.
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