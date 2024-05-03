03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Paris'te Gazze protestosu! Öğrenciler katliama karşı ayakta

Paris'te Gazze protestosu! Öğrenciler katliama karşı ayakta

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2024 13:48
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin ile dayanışma gösterisi var. Sciences Po Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta. Fransız polisi protestocu öğrencilerin bulunduğu bölgeye geldi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Paris’te Gazze protestosu!
Paris'te Gazze protestosu!
Mescid-i Aksa’da cuma namazı!
Mescid-i Aksa'da cuma namazı!
Eyfel Kulesi’ne yıldırım düştü
Eyfel Kulesi’ne yıldırım düştü
Kamyon öğrencilerin arasına daldı!
Kamyon öğrencilerin arasına daldı!
Avrupa’ya giden 51 bin mülteci çocuk kayıp!
Avrupa’ya giden 51 bin mülteci çocuk kayıp!
EUROVİSİON’dan Filistin bayrağına yasak!
EUROVİSİON’dan Filistin bayrağına yasak!
Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor!
Gazze’deki yoksulluk giderek artıyor!
Kamyonet öğrencilerin arasına daldı
Kamyonet öğrencilerin arasına daldı
7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
7 bin 591 gitarist 1 şarkı!
Sağanağın ardından otoyol çöktü!
Sağanağın ardından otoyol çöktü!
Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı
Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı
Moskova’da NATO silahları sergisi!
Moskova'da NATO silahları sergisi!
Daha Fazla Video Göster