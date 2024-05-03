Paris'te Gazze protestosu! Öğrenciler katliama karşı ayakta

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin ile dayanışma gösterisi var. Sciences Po Üniversitesi öğrencileri Gazze için ayakta. Fransız polisi protestocu öğrencilerin bulunduğu bölgeye geldi. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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