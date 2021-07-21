Canlı I PSV-Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom Şampiyonluk Ligi yolunda kritik virajda
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da karşılaşma öncesinde iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, Taylan Antalyalı'nın da sakatlığı bulunuyor. Sarı kırmızılılar eğer PSV'yi elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Temsilcimiz elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde St Johnstone ile eşleşecek. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte PSV-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
CİMBOM'DA İKİ OYUNCU POZİTİF
Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Oyuncuların tedavi ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
MUHTEMEL 11'LER
PSV: DROMMEL, MWENE, ROMALHO, BOSCAGLI, MAX, GINKEL, SANGARE, MADUEKE, VERTESSEN, GÖTZE, ZAHAVI
GALATASARAY: MUSLERA, SEKIDIKA, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, AYTAÇ, ARDA, EMRE KILINÇ, BABEL, KEREM, MOHAMED.
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALIR?
2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen Galatasaray, Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Bu turda eşleştiği rakibini elemesi galinde Galatasaray Play-off turuna kalıcak ve o turda aldığı başarılı bir sonuç sarı kırmızılı ekibi gruplara taşıyacak.
ASLAN ELENİRSE NE OLACAK?
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6.MAÇ
PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta Galatasaray 2 kez kazanırken, 4 müsabakayı PSV önde bitirdi.
Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.
UEFA'DA DEVAM EDERSE...
Galatasaray PSV Eindhoven'ı elerse Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde St Johnstone ile oynayacak.
KAMP KADROSUNDA KİMLER VAR?
Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Galatasaray'da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı'nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA'ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.
Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti.
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