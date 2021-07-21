Canlı I PSV-Galatasaray canlı anlatım izle! Cimbom Şampiyonluk Ligi yolunda kritik virajda

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Galatasaray'da PSV mücadelesi öncesinde UEFA kadrosuna yazdırdığı isimlerden Taylan Antalyalı'nın sakatlığı bulunuyor. Oğulcan Çağlayan ise lisans işlemlerindeki sıkıntıdan dolayı UEFA'ya bildirilemedi. Sarı-kırmızılılar 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıkmasından dolayı karantina süreci devam ediyor. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadı.

Galatasaray bu yaz transfer döneminde kadrosuna şu ana kadar 3 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer etti.