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Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvanlara işkence! Vali Yılmaz Doruk ahaber.com.tr'ye konuştu: Soruşturma başlattık ekipler tesiste...

ahaber.com.tr Murat Akıncı
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Amasya Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvanlara işkence! Vali Yılmaz Doruk ahaber.com.tr’ye konuştu: Soruşturma başlattık ekipler tesiste...

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekildiği belirtilen hayvana işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Görüntülerde balta ile hayvana defalarca darbe vurulduğu görülürken konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, ahaber.com.tr'ye konuşurken olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını ve ekiplerin kesim tesisinde incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Diğer yandan olay anına ilişkin bilgi sahibi olan bir yerel kaynak ahaber.com.tr'ye yaptığı açıklamada "Hayvan ölüm koridorundan ters yöne doğru kaçıyor. Hayvanı sakinleştirmek ve etkisiz hale getirmek için yapılan bir şey. Yaşanan olayı biz de kesinlikle tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan firma sahibi ahaber.com.tr'nin sorularına yanıt vermekten kaçındı. İşte detaylar...

Amasya Kral Et Entegre Merkezi'nde çekilen görüntülerde bir hayvana yapılan işkence görüntüleri sosyal medyada büyük infial yarattı.

HAYVANA BALTAYLA VURUP EKLEM YERLERİNİ KESTİLER

Görüntülerde kesilecek hayvana baltayla vurulduğu ve ayağa kalkmaması için eklem yerlerinin kesildiği görülürken, kan donduran bu görüntüler izleyenleri şoke etti.

AHABER.COM.TR AMASYA VALİSİNE SORDU

O görüntüler sosyal medyada gündem olurken, ahaber.com.tr Amasya Valisi Yılmaz Doruk'a yaşanan olayı sordu.

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Ahaber.com.tr'ye konuşan Vali Doruk "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.

"HAYVAN TERS YÖNE DOĞRU KAÇTIĞI İÇİN..."

ahaber.com.tr'nin duyurduğu olay sonrası olay anına ilişkin bilgi sahibi olan bir yerel kaynak da yaşananları ahaber.com.tr'ye anlattı. Olay anına ilişkin konuşan şahıs "Hayvan ölüm koridorundan ters yöne doğru kaçıyor. Hayvanı sakinleştirmek ve etkisiz hale getirmek için yapılan bir şey. Yaşanan olayı biz de kesinlikle tasvip etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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FİRMA SAHİBİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Diğer yandan firma sahibi olaya ilişkin herhangi bir yorum yapmak istemediğini belirterek ahaber.com.tr'nin sorularını yanıtsız bıraktı.

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