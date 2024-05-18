Amasya Kral Et Entegre Merkezi’nde hayvanlara işkence! Vali Yılmaz Doruk ahaber.com.tr’ye konuştu: Soruşturma başlattık ekipler tesiste...

"BİLGİMİZ VAR SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Ahaber.com.tr'ye konuşan Vali Doruk "Olaya ilişkin bilgimiz var. Gece geç saatlerde tesise gidildi fakat kapalıydı. Olay savcılığa intikal etti. Biz de idari olarak işlem başlattık. Bu iddiayı öncelikle doğrulamamız gerekiyor. Bu konuda biz de basına açıklama yapacağız. Zaten ekiplerimiz şu an tesislerde inceleme yapıyor." ifadelerini kullandı.