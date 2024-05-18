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Doktorlar dizisinde Levent'in aşkı Ela'ydı! Yasemin Özilhan'ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Levent'in aşkı Ela karakterine hayat veren güzel oyuncu, Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde sosyetenin önemli isimlerinden olan Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme bürünen oyuncunun, eski halini çoktan unutuldu. İşte Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 10:48
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Doktorlar dizisinde Levent’in aşkı Ela’ydı! Yasemin Özilhan’ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

Doktor Ela olarak tanıdığımız Yasemin Ergene, şarkıcı Kutsi ile birlikte başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisiyle hafızalara kazındı.

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Doktorlar dizisinde Levent’in aşkı Ela’ydı! Yasemin Özilhan’ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

Yayınlandığı dönemde büyük bir popülerlik yakalayan Doktorlar dizisi, birçok oyuncunun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

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Doktorlar dizisinde Levent’in aşkı Ela’ydı! Yasemin Özilhan’ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

2011'de İzzet Özilhan'la evlenen güzel oyuncu Yasemin Ergene, Özilhan soyadını aldı. Oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan sosyetenin önemli isimlerinden oldu. 3 çocuk annesi Yasemin Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti.

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Doktorlar dizisinde Levent’in aşkı Ela’ydı! Yasemin Özilhan’ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

İşte Yasemin Özilhan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Doktorlar dizisinde Levent’in aşkı Ela’ydı! Yasemin Özilhan’ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

Özge Gürel