Doktorlar dizisinde Levent'in aşkı Ela'ydı! Yasemin Özilhan'ı böyle görenler tanıyamadı! Meğer estetiksiz hali...

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Levent'in aşkı Ela karakterine hayat veren güzel oyuncu, Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlenerek oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde sosyetenin önemli isimlerinden olan Özilhan'ın hayatı kadar kendi de değişti. Yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme bürünen oyuncunun, eski halini çoktan unutuldu. İşte Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ın yıllar içindeki değişimi...