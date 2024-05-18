Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltında! Toplam gözaltı sayısı 8’e yükseldi...

GİZLİ TANIK VE POLİS ŞEFİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alındı.

Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı, dosya kapsamında ifade verdiği, Organize Şube Müdürlüğünde şüphelilerle dışarıdan görüştüğü belirlendi.



İFADELERİ YÖNLENDİRDİ

Kopuk'un şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği, şube müdürü dahil personellerin, Kopuk'u özel ekibin komiseri olarak bildiği tespit edildi. Öte yandan Serdar Sertçelik'in sosyal medya üzerinden firari Erk Acarer'in programına katıldıktan sonra Kopuk'un da bir video çektiği ancak Acarer tarafından paylaşılmadığı öğrenildi.