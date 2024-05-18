Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltında! Toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi...
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alınırken gözlatına alınan şahsın Serdar Sertçelik ile polis şefi Şevket Demircan arasındaki bağlantıyı sağlayan Nurullah Özgür Kopuk olduğu öğrenildi. Kopuk'un Sertçelik ile Demircan’ın görüşmesini kendi telefonundan ve sosyal medya hesabından sağladığı tespit edilirken, şüphelilerin de ifadelerini yönlendirdiği belirtildi. İşte detaylar...
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası olan gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan soruşturmada gözaltı sayısı artıyor.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
O İSİM SERBEST BIRAKILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner savcılık sorgusunun ardından yurt ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GİZLİ TANIK VE POLİS ŞEFİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan arasındaki iletişime aracılık eden Nurullah Özgür Kopuk gözaltına alındı.
Kopuk'un Sertçelik ile Demircan'ın görüşmelerini kendi telefonu ve sosyal medya hesabı üzerinden sağladığı, dosya kapsamında ifade verdiği, Organize Şube Müdürlüğünde şüphelilerle dışarıdan görüştüğü belirlendi.
İFADELERİ YÖNLENDİRDİ
Kopuk'un şüphelileri ifade vermeleri yönünde yönlendirdiği, şube müdürü dahil personellerin, Kopuk'u özel ekibin komiseri olarak bildiği tespit edildi. Öte yandan Serdar Sertçelik'in sosyal medya üzerinden firari Erk Acarer'in programına katıldıktan sonra Kopuk'un da bir video çektiği ancak Acarer tarafından paylaşılmadığı öğrenildi.
KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ÇELİŞKİLİ İFADE
Kamu görevlileri hakkında iftira niteliğinde 3 ayrı ifadesinin de bulunduğu ortaya çıkan Kopuk'un, ifadelerinin çelişkili olduğu, söz konusu çelişkilerle kamu görevlilerinin Aynan Bora Kaplan dosyasına eklendiği belirlendi.
Kopuk'un gözaltına alınması ile birlikte 8 şüphelinin gözaltı işlemlerinin ve dijital materyallerinin incelenmesinin devam ettiği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
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