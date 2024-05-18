Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları ortaya çıkmıştı. Skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılamasını yapan mahkeme, ünlü oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarttı. Selçuk Ç., "Feyza ile 1.5 yıldır arkadaşız. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçmeden polis yakaladı" dedi.