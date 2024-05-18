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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları ortaya çıkmıştı. Skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılamasını yapan mahkeme, ünlü oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarttı. Selçuk Ç., "Feyza ile 1.5 yıldır arkadaşız. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçmeden polis yakaladı" dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:47
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı...

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek 6 bin lira karşılığında uyuşturucu madde sipariş etmiş ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrildi.


Şüphelinin üstünden 1.5 gram uyuşturucu çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Civelek'in polislerin arama yaptığı esnada yanlarına gelip uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacısı itiraf etti! Uyuşturucu skandalında flaş gelişme!

Civelek karakolda verdiği ifadede "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi.