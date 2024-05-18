Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak 'İhanet' iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

2015 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede noktalanmıştı. Ancak boşanma sonrası ortaya atılan iddialar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile evliyken başka bir kadına gönlünü kaptırmıştı. Şakrak, eski eşine ihanet ettiği iddiasına tepki gösterdi. İşte detaylar...