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Ceyda Düvenci'nin eski eşi Bülent Şakrak 'İhanet' iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

2015 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evlilikleri geçtiğimiz yaz tek celsede noktalanmıştı. Ancak boşanma sonrası ortaya atılan iddialar, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İddialara göre, Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile evliyken başka bir kadına gönlünü kaptırmıştı. Şakrak, eski eşine ihanet ettiği iddiasına tepki gösterdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 09:32
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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak ’İhanet’ iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak sorunları aşamamıştı. 2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, dostça ayrılmaya karar verdi. Oyuncu çift, 8 yıllık evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirmişti.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak ’İhanet’ iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

Özel hayatlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen oyuncu çift, son olarak Nişantaşı'nda bir eczane çıkışı objektiflere yansıdı.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak ’İhanet’ iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

Boşanmalarının ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ile ilgili ortaya atılan flaş bir iddia magazin kulislerini hareketlendirmişti.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak ’İhanet’ iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

'İHANET ETTİ' İDDİASI!

Biten evliliğin ardından Bülent Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinin setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı ve bu nedenle evliliğini bitirmek istediği iddia edildi.

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Ceyda Düvenci’nin eski eşi Bülent Şakrak ’İhanet’ iddiasına böyle cevap verdi! Tek celsede boşandılar...

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin evliliğinin bitirmesine neden olduğu konuşulan Esra Akpınar konuyla ilgili ilk kez konuştu. Esra Akpınar, "Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" dedi.